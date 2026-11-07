El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y delicado capítulo. En LAM, el programa de América, mostraron imágenes del futbolista dialogando con efectivos policiales en las inmediaciones de su domicilio, en Nordelta.

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En los videos también se observa la presencia de varios móviles policiales y ambulancias en el exterior de la propiedad. Durante el intercambio con los efectivos, Icardi hace referencia a una disposición judicial y expresa: “Hay una orden del juez. Está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”.

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