Luciano Pereyra compartió una noticia muy especial durante su show en el Movistar Arena: el próximo 11 de noviembre le cantará al papa León XIV en Luján, su ciudad natal. El anuncio llegó antes de la última canción de la noche, cuando decidió contarle al público la confirmación que acababa de recibir.

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“Me acaban de confirmar que en mi ciudad le voy a cantar al Papa”, expresó el artista, según la publicación de Telefe Córdoba. La noticia lo llevó a las lágrimas y convirtió el cierre del recital en un momento especial para sus seguidores.

Su participación será en la misa que el pontífice encabezará en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Para el cantante, la presentación tendrá un significado particular por realizarse en la ciudad donde nació y creció.

Además, el encuentro llegará 26 años después de otra experiencia que marcó su carrera: en 2000 interpretó “Sólo le pido a Dios” frente a Juan Pablo II, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Roma. Esta vez, volverá a cantar ante un papa con Luján como escenario.

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