María O’Donnell se quedó con el Martín Fierro de Oro, después de recibir también la estatuilla por su labor periodística en De acá en más, de Urbana Play.

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La gala reconoció a programas y profesionales de AM y FM por su trabajo durante 2025. También incluyó homenajes a figuras de la radio, entre ellas Oscar “El Negro” González Oro, recordado con unas palabras de Eduardo Feinmann y un video sobre su trayectoria.

Todos los ganadores

Martín Fierro de Oro: María O’Donnell.

María O’Donnell. Programa periodístico matutino diario en AM: RPM — Rolando por la mañana , con Rolando Graña — Splendid.

, con Rolando Graña — Splendid. Programa periodístico matutino diario en FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? , con Ernesto Tenembaum — Radio Con Vos.

, con Ernesto Tenembaum — Radio Con Vos. Programa periodístico vespertino diario en AM: Pan y circo , con Jonatan Viale — Rivadavia.

, con Jonatan Viale — Rivadavia. Programa periodístico vespertino diario en FM: Vuelta y media , con Sebastián Wainraich — Urbana Play.

, con Sebastián Wainraich — Urbana Play. Programa de interés general en AM: El amor es más fuerte , con Nancy Pazos — Radio 10.

, con Nancy Pazos — Radio 10. Programa de interés general en FM: Coworking , con Nacho Otero — Delta.

, con Nacho Otero — Delta. Programa nocturno: Acá hay buen fútbol , con Fernando Mancini — La Red.

, con Fernando Mancini — La Red. Programa semanal en AM: Marca de radio , con Eduardo Aliverti — La Red.

, con Eduardo Aliverti — La Red. Programa semanal en FM: Contragolpe , con Facundo Pedrini, Tomás Trapé y Mauricio Vera — Radio Con Vos.

, con Facundo Pedrini, Tomás Trapé y Mauricio Vera — Radio Con Vos. Programa deportivo: Súper Mitre Deportivo , con Gabriel Anello — Mitre.

, con Gabriel Anello — Mitre. Programa musical en AM: La trama celeste , con Alfredo Rosso — AM 750.

, con Alfredo Rosso — AM 750. Programa musical en FM: Aspen Club — Aspen.

— Aspen. Programa cultural/educativo: Después de todo , con Gustavo Campana — AM 750.

, con Gustavo Campana — AM 750. Programa agropecuario: La hora del campo , con Alejandro Cánepa — Continental.

, con Alejandro Cánepa — Continental. Labor periodística femenina: María O’Donnell — De acá en más , Urbana Play.

María O’Donnell — , Urbana Play. Labor periodística masculina: Eduardo Feinmann — Alguien tiene que decirlo , Mitre.

Eduardo Feinmann — , Mitre. Labor en conducción femenina: María Isabel Sánchez — Encendidos en la tarde , Mitre.

María Isabel Sánchez — , Mitre. Labor en conducción masculina: Paulo Vilouta — Vilouta 910 , La Red.

Paulo Vilouta — , La Red. Labor periodística deportiva: Federico Bulos — Fútbol Continental , Continental.

Federico Bulos — , Continental. Labor humorística: Pachu Peña — Re tarde , Pop Radio.

Pachu Peña — , Pop Radio. Servicio informativo: El Rotativo del Aire — Rivadavia.

— Rivadavia. Labor en locución femenina: Gigi Ribaloff — Mucha Radio.

Gigi Ribaloff — Mucha Radio. Labor en locución masculina: Sebastián Bresler — Mitre.

Sebastián Bresler — Mitre. Relator deportivo: Gabriel Anello — Mitre.

Gabriel Anello — Mitre. Labor en producción: Lucas Colautti — Mañana Sylvestre , Radio 10.

Lucas Colautti — , Radio 10. Labor en operación: Gabriel Marsili — Los 40.

Gabriel Marsili — Los 40. Labor en musicalización: Delta Music Team — Delta.

Delta Music Team — Delta. Movilero: Mercedes Ninci — Mitre.

Mercedes Ninci — Mitre. Columnista de espectáculos: Marcela Tauro — No está todo dicho y El club del Moro , La 100.

Marcela Tauro — y , La 100. Columnista político: Noelia Barral Grigera — ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? , Radio Con Vos.

Noelia Barral Grigera — , Radio Con Vos. Columnista económico: Willy Kohan — Rivadavia.

Willy Kohan — Rivadavia. Columnista policial/judicial: Hugo Alconada Mon — De acá en más, Urbana Play.

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