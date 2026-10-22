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Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores
La radio argentina celebró su gran noche este miércoles 21 de octubre con la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2026, organizados por APTRA en el Goldencenter de Parque Norte. La ceremonia contó con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio y transmisión de Infobae.
María O’Donnell se quedó con el Martín Fierro de Oro, después de recibir también la estatuilla por su labor periodística en De acá en más, de Urbana Play.
La gala reconoció a programas y profesionales de AM y FM por su trabajo durante 2025. También incluyó homenajes a figuras de la radio, entre ellas Oscar “El Negro” González Oro, recordado con unas palabras de Eduardo Feinmann y un video sobre su trayectoria.
Todos los ganadores
- Martín Fierro de Oro: María O’Donnell.
- Programa periodístico matutino diario en AM: RPM — Rolando por la mañana, con Rolando Graña — Splendid.
- Programa periodístico matutino diario en FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, con Ernesto Tenembaum — Radio Con Vos.
- Programa periodístico vespertino diario en AM: Pan y circo, con Jonatan Viale — Rivadavia.
- Programa periodístico vespertino diario en FM: Vuelta y media, con Sebastián Wainraich — Urbana Play.
- Programa de interés general en AM: El amor es más fuerte, con Nancy Pazos — Radio 10.
- Programa de interés general en FM: Coworking, con Nacho Otero — Delta.
- Programa nocturno: Acá hay buen fútbol, con Fernando Mancini — La Red.
- Programa semanal en AM: Marca de radio, con Eduardo Aliverti — La Red.
- Programa semanal en FM: Contragolpe, con Facundo Pedrini, Tomás Trapé y Mauricio Vera — Radio Con Vos.
- Programa deportivo: Súper Mitre Deportivo, con Gabriel Anello — Mitre.
- Programa musical en AM: La trama celeste, con Alfredo Rosso — AM 750.
- Programa musical en FM: Aspen Club — Aspen.
- Programa cultural/educativo: Después de todo, con Gustavo Campana — AM 750.
- Programa agropecuario: La hora del campo, con Alejandro Cánepa — Continental.
- Labor periodística femenina: María O’Donnell — De acá en más, Urbana Play.
- Labor periodística masculina: Eduardo Feinmann — Alguien tiene que decirlo, Mitre.
- Labor en conducción femenina: María Isabel Sánchez — Encendidos en la tarde, Mitre.
- Labor en conducción masculina: Paulo Vilouta — Vilouta 910, La Red.
- Labor periodística deportiva: Federico Bulos — Fútbol Continental, Continental.
- Labor humorística: Pachu Peña — Re tarde, Pop Radio.
- Servicio informativo: El Rotativo del Aire — Rivadavia.
- Labor en locución femenina: Gigi Ribaloff — Mucha Radio.
- Labor en locución masculina: Sebastián Bresler — Mitre.
- Relator deportivo: Gabriel Anello — Mitre.
- Labor en producción: Lucas Colautti — Mañana Sylvestre, Radio 10.
- Labor en operación: Gabriel Marsili — Los 40.
- Labor en musicalización: Delta Music Team — Delta.
- Movilero: Mercedes Ninci — Mitre.
- Columnista de espectáculos: Marcela Tauro — No está todo dicho y El club del Moro, La 100.
- Columnista político: Noelia Barral Grigera — ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos.
- Columnista económico: Willy Kohan — Rivadavia.
- Columnista policial/judicial: Hugo Alconada Mon — De acá en más, Urbana Play.