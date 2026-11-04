Diego Ramos es el quinto eliminado de "MasterChef Celebrity Argentina 2026", su salida se definió en la gala de eliminación de este Martes tras un exigente desafío culinario enfocado en la preparación de distintas variedades de ñoquis.

Ads

El actor apostó por una propuesta diferente y fue el único de la noche en preparar ñoquis de sémola, acompañados de una salsa de crema de champiñones, nueces y queso azul. A pesar de que los ñoquis tuvieron una buena textura, el jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana consideró que la salsa se había cortado. Además, Ramos recibió un llamado de atención por utilizar un soplete en el último minuto para gratinar el plato.

Ads

Ads