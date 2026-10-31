Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebran este sábado su casamiento en Casa Carlos, una casona del barrio porteño de San Telmo. La pareja eligió un espacio que combina arquitectura tradicional y vegetación para compartir una ceremonia íntima con familiares y amigos.

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En LAM, el periodista Fede Flowers mostró los preparativos y contó que el lugar estaba delimitado para organizar el ingreso y el estacionamiento de los invitados. También dijo que había visto mesas listas y que se escuchaban pruebas de sonido. La pareja mantiene bajo reserva otros detalles del festejo.

Antes de la boda, Lali había adelantado que no usaría un vestido tradicional con una cola larga y que quería una celebración tranquila, junto a sus seres queridos. Según trascendió, eligieron el 31 de octubre porque se conocieron en una fiesta de Halloween.

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