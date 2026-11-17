La publicación rápidamente generó repercusiones y alimentó las versiones sobre una supuesta relación sentimental entre la periodista y el productor.

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Sin embargo, ambos protagonistas salieron a desmentir el romance y aclararon que todo comenzó como una broma del conductor.

En diálogo exclusivo con Visionshow, Pilar Smith fue contundente: “Es mentira. Una joda de Ángel”, aseguró al ser consultada por la publicación.

De todos modos, la periodista sorprendió al revelar que actualmente está conociendo a alguien, aunque dejó en claro que no se trata del productor. “Sí estoy conociendo a alguien y pensaron que es él, pero no. Es otra persona”, explicó, sin brindar mayores detalles sobre su nueva relación.

Por su parte, el Chato Prada también decidió ponerle fin a las especulaciones. A través de sus historias de Instagram, publicó un mensaje en el que aseguró: “No estoy de novio! Jaja”.

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Además, en diálogo con PrimiciasYa, el productor fue todavía más contundente al negar cualquier vínculo sentimental y desmentir las versiones que indicaban que habría llevado a alguien a su casa.

“Ni en pedo estoy de novio con nadie y tampoco llevé a nadie a casa”, expresó.

Los rumores surgieron en un momento particular de la vida personal del productor, luego de su separación de Lourdes Sánchez, con quien mantuvo una relación durante 16 años y tiene un hijo en común.

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De esta manera, tanto Pilar Smith como el Chato Prada descartaron cualquier romance entre ellos. Mientras la periodista reconoció que está comenzando a conocer a otra persona, el productor aseguró que actualmente no está de novio.

Lo que comenzó como una publicación de Ángel de Brito terminó generando una serie de versiones que los propios protagonistas se encargaron de desmentir.