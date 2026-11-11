Felipe Fort participó de la multitudinaria misa que el papa León XIV encabezó en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El hijo de Ricardo Fort se acercó a las personas que asistieron a la celebración y repartió chocolates Marroc y alfajores de la empresa familiar.

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El gesto se viralizó en las redes sociales y generó comentarios en medio de la polémica por el sector reservado para invitados y figuras del espectáculo. En las publicaciones destacaron que Felipe compartió las golosinas entre los fieles.

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