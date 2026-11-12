A casi una semana del conflicto familiar, el futbolista finalmente acudió a la sede judicial acompañado por su defensa.

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Su llegada quedó registrada por las cámaras de Desayuno Americano, el ciclo de América TV. Icardi arribó apenas tres minutos antes del horario previsto y se mostró con un gesto serio, visiblemente incómodo ante la presencia de los periodistas que lo esperaban. Sin hacer declaraciones, ingresó directamente al edificio judicial.



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