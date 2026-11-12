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Mauro Icardi fue a declarar tras la denuncia de Wanda Nara
Mauro Icardi se presentó este jueves por la mañana en la fiscalía de Tigre, ubicada en General Pacheco, para realizar una declaración espontánea en el marco de la denuncia que le inició Wanda Nara por un presunto episodio de violencia contra su hija mayor.
A casi una semana del conflicto familiar, el futbolista finalmente acudió a la sede judicial acompañado por su defensa.
Su llegada quedó registrada por las cámaras de Desayuno Americano, el ciclo de América TV. Icardi arribó apenas tres minutos antes del horario previsto y se mostró con un gesto serio, visiblemente incómodo ante la presencia de los periodistas que lo esperaban. Sin hacer declaraciones, ingresó directamente al edificio judicial.
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