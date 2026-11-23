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Jorge Rial aseguró que Eduardo Feinmann se irá de A24
Jorge Rial habló sobre el futuro de Eduardo Feinmann y aseguró que el periodista se iría de A24.
Jorge Rial se refirió a los posibles cambios en los canales de noticias para 2027 en una emisión de Ensalada Rusa. Según contó, el Grupo Clarín tendría interés en que Eduardo Feinmann pase a TN, ya que el periodista también trabaja en Radio Mitre.
Sin embargo, de acuerdo con la información que compartió Rial, Feinmann firmó contrato con A24 para continuar en la señal durante 2027. Por eso, no afirmó que el periodista ya haya decidido irse: habló de un posible interés de TN y de la continuidad de su vínculo con A24.