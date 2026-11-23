La conductora compartió una actualización en sus historias de Instagram y agradeció las muestras de afecto que recibió su familia. “Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza”, escribió.

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También destacó la atención del Instituto Fleni y agradeció especialmente al neurocirujano Andrés Cervio y al doctor Ignacio Previgliano. Chihade recibió el alta médica el domingo, cuatro días después de la intervención a la que fue sometido, y continuará su recuperación en su casa.

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