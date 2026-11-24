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Catherine Fulop habló de Maduro tras volver a Venezuela
Catherine Fulop habló con Nelson Castro en Vamos Rivadavia, por Radio Rivadavia, sobre el regreso a su país después de 14 años.
En la entrevista, se refirió a Nicolás Maduro y aseguró: “La gente no se acuerda de Maduro, no existe ya”. También expresó: “Agradezco que se lo hayan llevado, si no yo no estaría acá”.
La actriz venezolana viajó junto a Ova Sabatini tras recibir una propuesta laboral de Venevisión. Durante su visita, se reencontró con su familia y con su mamá, a quien no veía personalmente desde hacía varios años.
Sus declaraciones se dieron luego de la captura de Maduro en enero de este año, durante un operativo militar de Estados Unidos en Venezuela. Fulop ya había manifestado públicamente su alivio y su esperanza de que el país pudiera iniciar un camino hacia la libertad.