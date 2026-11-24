En la entrevista, se refirió a Nicolás Maduro y aseguró: “La gente no se acuerda de Maduro, no existe ya”. También expresó: “Agradezco que se lo hayan llevado, si no yo no estaría acá”.

Ads

La actriz venezolana viajó junto a Ova Sabatini tras recibir una propuesta laboral de Venevisión. Durante su visita, se reencontró con su familia y con su mamá, a quien no veía personalmente desde hacía varios años.

Sus declaraciones se dieron luego de la captura de Maduro en enero de este año, durante un operativo militar de Estados Unidos en Venezuela. Fulop ya había manifestado públicamente su alivio y su esperanza de que el país pudiera iniciar un camino hacia la libertad.

Ads

Ads