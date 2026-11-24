La primicia la dio Carla Bunny este martes al mediodía en Gossip, por Net TV. La periodista se comunicó con la actriz para consultarle si seguiría en el ciclo el año próximo y recibió una respuesta directa: “No continuamos, no hubo acuerdos. Algunas cositas nuevas tengo en mente”.

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Callejón no dio detalles sobre esos posibles proyectos, pero dejó abierta la puerta a nuevos caminos laborales. Bunny también compartió la noticia en sus historias de Instagram.

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