La red municipal de WiFi gratuito registró 2.932.311 conexiones entre enero y agosto de 2026 en distintos espacios públicos de General Pueyrredon, según datos difundidos por la Municipalidad.

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El servicio forma parte del programa Conexión MGP, impulsado desde Gobierno Abierto de la Secretaría de Participación Ciudadana, y actualmente dispone de puntos de acceso en 21 sectores del distrito, además de otros seis que se habilitan para eventos especiales.

Durante los primeros ocho meses del año, enero contabilizó 397.143 sesiones; febrero, 365.247; marzo, 385.839; abril, 347.191; mayo, 341.859; junio, 318.542; julio, 388.873; y agosto, 387.617.

Julio también concentró el mayor nivel de conexiones registrado en una sola jornada, con 15.252 sesiones. Durante ese mes, el consumo de internet informado alcanzó 1.737,46 de descarga y 1.903,86 de carga.

Entre los espacios con mayor nivel de conectividad se encuentran los parques San Martín y Primavesi; las plazas Mitre, Colón, Rocha, de Batán y Del Agua; los polideportivos Colinas y Las Heras; y la Canchita de los Bomberos.

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Desde las áreas municipales de Gobierno Abierto y Telecomunicaciones señalaron que el programa busca ampliar el acceso a internet y facilitar el uso de servicios, herramientas educativas y culturales y canales de participación ciudadana.

A su vez, la información generada por la red es utilizada por el Laboratorio de Innovación Pública (MGPLab) para planificar el mantenimiento de los nodos existentes e identificar sectores con nuevas necesidades de conectividad.

La iniciativa se desarrolla además en el marco de la participación de General Pueyrredon en OGP Local, la iniciativa de la Open Government Partnership orientada a promover políticas de gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana.

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