La Policía Federal detuvo a tres sujetos por comercialización de drogas en Santa Teresita
Llevó adelante dos allanamientos que culminaron, además, con el secuestro de drogas que eran comercializadas al menudeo.
La Policía Federal Argentina detuvo en de Santa Teresita a tres personas acusadas de comercialización de drogas al menudeo, tras dos allanamientos realizados en el marco de una investigación iniciada a principios de junio.
La investigación fue llevada a cabo por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, y tuvo su origen a principios de junio del corriente año a raíz de la recepción de un oficio judicial.
Personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pinamar inició diversas tareas de campo dando como resultado la identificación de los sospechosos y estableciendo además los domicilios que utilizaban para el acopio y comercio de las sustancias, ubicados en la ciudad de Santa Teresita. Intervino durante las pesquisas la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº3 a cargo de Marcos Scoccimarro.
Considerando todas las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial de Dolores a cargo de Leopoldo David Mancinelli, ordenó dos allanamientos a los inmuebles investigados.
Durante los procedimientos fueron detenidas dos mujeres y un hombre todos argentinos y mayores de edad. Asimismo, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana listas para su distribución, seis teléfonos celulares y dos tarjetas de memoria.
Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.