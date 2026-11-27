La Policía Federal Argentina detuvo en de Santa Teresita a tres personas acusadas de comercialización de drogas al menudeo, tras dos allanamientos realizados en el marco de una investigación iniciada a principios de junio.

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La investigación fue llevada a cabo por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, y tuvo su origen a principios de junio del corriente año a raíz de la recepción de un oficio judicial.

Personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pinamar inició diversas tareas de campo dando como resultado la identificación de los sospechosos y estableciendo además los domicilios que utilizaban para el acopio y comercio de las sustancias, ubicados en la ciudad de Santa Teresita. Intervino durante las pesquisas la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº3 a cargo de Marcos Scoccimarro.

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Considerando todas las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial de Dolores a cargo de Leopoldo David Mancinelli, ordenó dos allanamientos a los inmuebles investigados.

Durante los procedimientos fueron detenidas dos mujeres y un hombre todos argentinos y mayores de edad. Asimismo, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana listas para su distribución, seis teléfonos celulares y dos tarjetas de memoria.

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Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

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