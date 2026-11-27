La Justicia levantó la medida cautelar que rige desde febrero, la cual prohibía la circulación y las actividades recreativas motorizadas en La Frontera, en Pinamar. Esta decisión permitirá recuperar la actividad de camionetas 4x4, cuatriciclos y motos en el sector de médanos, aunque bajo un esquema de controles y restricciones.

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El acuerdo homologado por el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores establece nuevas condiciones de seguridad y deja vigentes las prohibiciones de picadas y maniobras peligrosas.

La resolución firmada por el juez Marcos Fernando Val, homologó el acuerdo alcanzado entre la Municipalidad de Pinamar y Pablo Martínez Carignano, quien había presentado el amparo que dio origen a la medida judicial. La cautelar había sido dictada en enero, tras una serie de accidentes registrados en esa zona, entre ellos el que dejó gravemente herido al niño Bastián Jerez, de ocho años, en un siniestro entre un UTV y una camioneta.

Por otro lado, el intendente Juan Ibarguren celebró el levantamiento de la prohibición y destacó que el acuerdo permitirá que miles de personas sigan disfrutando de las playas, pero con mayores medidas de prevención. Y dentro de las herramientas previstas, mencionó el registro obligatorio de UTV, cuatriciclos y motos, además la implementación de una ecotasa, como también lectores de patentes en los accesos, sumado a trabajos de remediación de médanos y una mayor inversión en señalética.

"Esto depende de todos", advirtió el jefe comunal, al señalar que la seguridad no puede quedar exclusivamente en manos del Municipio y de las fuerzas de control, sino que requiere también de la responsabilidad individual. En la misma línea, Ibarguren recordó que está prohibido circular sin cinturón de seguridad o casco, realizar maniobras riesgosas y permitir que menores de 18 años conduzcan o viajen como acompañantes en cuatriciclos.

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"Son normas de convivencia básicas que tenemos que respetar", sostuvo. Al tiempo que aseguró que el Municipio está "en contra de la prohibición" de la actividad, pero pretende que se cumplan las normas vigentes para evitar que se pongan en riesgo vidas.

Respecto a la resolución judicial, establece que el Municipio deberá implementar un plan integral de seguridad, con registro previo de personas y vehículos, controles de ingresos y egresos, seguro obligatorio y utilización de los elementos de protección correspondientes. Además, continúan prohibidas las picadas, las maniobras peligrosas y la circulación fuera de los corredores habilitados.

Por último, este esquema estará sujeto a monitoreo judicial y controles conjuntos con la Provincia.

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