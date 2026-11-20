El fotógrafo y docente Julián Rodríguez presentará su libro Fotografía y construcción de significado este sábado 21 a las 17:00 en Lina Club Cultural (Chacabuco 3591). Será con entrada libre y gratuita.

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La publicación propone abordar la fotografía más allá de sus aspectos técnicos y plantea una reflexión sobre los procesos mediante los cuales se construye sentido a través de las imágenes.

En ese recorrido, el autor invita a pensar cómo se educa la mirada y de qué manera las decisiones estéticas y conceptuales del fotógrafo intervienen en la representación de aquello que retrata.

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La propuesta busca generar un espacio de reflexión sobre la práctica fotográfica y sus posibilidades expresivas, tanto para quienes desarrollan esta disciplina como para quienes se interesan por el lenguaje visual.

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