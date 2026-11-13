Personas privadas de la libertad y agentes de la Alcaidía Penitenciaria Batán restauraron diez sillas de ruedas, un andador y un bastón ortopédico, que fueron entregados al Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica. La iniciativa se desarrolló en el taller de chapa y pintura del establecimiento, como parte de un programa de formación laboral y servicio comunitario promovido por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

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La actividad se enmarca en las políticas de cooperación institucional y capacitación impulsadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a través del SPB.

Los trabajos de reparación mecánica, puesta a punto y reacondicionamiento se llevaron adelante en el Taller Productivo de Chapa y Pintura de la unidad, bajo la coordinación del personal de la Sección Talleres y con la participación de internos alojados en el establecimiento.

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La propuesta tiene un doble objetivo: recuperar elementos ortopédicos de utilidad social para que puedan volver a estar disponibles para vecinos y afiliados que los necesiten, y ofrecer herramientas prácticas de formación profesional y hábitos laborales a las personas privadas de la libertad.

El equipamiento reacondicionado fue recibido por el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi, y el subsecretario general de la entidad, Rogelio Luis Zumpano. Ambos recorrieron las instalaciones de la alcaidía y agradecieron el trabajo realizado.

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Por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense participaron el jefe del Complejo Penitenciario Zona Este, Mario Agüero; el secretario de Coordinación, Eugenio Chiminella; el subdirector a cargo de la Alcaidía Penitenciaria Batán, Germán Rodríguez; el subdirector de Seguridad, Ramiro Gorosito; el subdirector de Administración, Javier Almirón, y la jefa de Mantenimiento, Analía Roura.