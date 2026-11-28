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Intentó llevarse una moto en Punta Mogotes y la víctima lo redujo hasta que llegó la policía
El dueño del rodado escuchó ruidos, salió a interceptarlo y lo retuvo. La causa quedó a cargo de la fiscal Ana Caro.
Un hombre de 24 años fue aprehendido en el barrio Punta Mogotes, acusado de intentar sustraer una motocicleta estacionada frente a una vivienda de Benito Lynch al 800.
Según manifestó la víctima, de 21 años, escuchó ruidos en el exterior y observó al sospechoso llevándose su moto apagada por la calle. Al salir a interceptarlo, el sujeto escapó y abandonó el rodado.
Posteriormente, el damnificado lo reconoció durante una recorrida por la zona, logró reducirlo y lo retuvo hasta la llegada del personal policial.
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Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, que dispuso las actuaciones correspondientes por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa.