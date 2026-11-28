Cuatro mujeres de entre 20 y 30 años fueron aprehendidas tras ser acusadas de intentar sustraer mercadería de un local de indumentaria ubicado en Güemes 3000. El procedimiento fue realizado por personal motorizado de SASU y del Comando de Patrullas Norte, que recuperó la totalidad de los elementos denunciados como robados.

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Según informaron fuentes policiales, las sospechosas habrían actuado bajo la modalidad conocida como “mecheras”. Al advertir la presencia de los efectivos intentaron dispersarse en distintas direcciones para evitar ser identificadas.

Sin embargo, las cuatro fueron interceptadas en las inmediaciones del comercio luego de un operativo de búsqueda desplegado en la zona.

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Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron diversas prendas deportivas, billeteras, accesorios, maquillajes y un bolso, entre otros artículos que habían sido sustraídos del local. Toda la mercadería recuperada fue restituida a la propietaria del comercio damnificado.

La investigación cuenta con registros aportados por cámaras de seguridad, material que quedó incorporado a la causa para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

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Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, que dispuso la formación de una causa por hurto en grado de tentativa, la notificación de las imputadas y su posterior libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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