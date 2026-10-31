La Municipalidad de General Pueyrredon ofrecerá durante noviembre una serie de talleres gratuitos de promoción y prevención de la salud en Mar del Plata, con actividades orientadas a la nutrición, la diabetes y la incorporación de hábitos saludables.

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La programación contempla encuentros sobre cocina, alimentación, embarazo, neurodesarrollo y huerta, entre otras temáticas vinculadas con el bienestar y el cuidado de la salud. Según informó el Municipio, los interesados podrán participar sin realizar una inscripción previa.

Las propuestas forman parte de las acciones de promoción y prevención impulsadas desde el ámbito municipal, con el objetivo de brindar herramientas e información para el cuidado de la salud y fomentar prácticas saludables en la vida cotidiana.

Entre los ejes de trabajo se encuentran la importancia de una alimentación equilibrada y la prevención de enfermedades como la diabetes. También habrá espacios dedicados al embarazo y al neurodesarrollo, con contenidos vinculados a distintas etapas de la vida.

Además, los talleres de cocina y huerta ofrecerán propuestas relacionadas con la preparación de alimentos y el cultivo, en el marco de las iniciativas destinadas a promover hábitos saludables.

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Las personas interesadas en conocer el cronograma completo, los lugares donde se realizarán los encuentros y los horarios de cada actividad pueden ingresar al sitio oficial del Municipio.

La información está disponible en www.mardelplata.gob.ar/tallerespromopreventivos, donde se detallan las propuestas previstas para noviembre y la participación será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

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