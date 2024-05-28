hábitos saludables

Recomendaciones para gestionar el estrés
No existen fórmulas mágicas para eliminarlo, pero podemos mejorar nuestra rutina y sentirnos más conformes con nuestra existencia.
No existen fórmulas mágicas para eliminarlo, pero podemos mejorar nuestra rutina y sentirnos más conformes con nuestra existencia.
El doctor Marcelo Suárez especialista en medicina interna reflexionó sobre los efectos en la comunidad en general.
El doctor Julián Satué Rodríguez, especialista en Nutrición Celular y regulación del metabolismo detalla las causas y conductas que debemos incorporar para olvidarnos de este malestar crónico.
Especialistas en Cosmetología y estética destacan la importancia de llevar una alimentación saludable, tomar agua y realizar actividad física para tener una piel en buenas condiciones.