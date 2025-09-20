El bloque de concejales de Acción Marplatense (AM) presentó un pedido de informes con el objetivo que el Ejecutivo local brinde detalles sobre qué acciones de mantenimiento preventivo y correctivo se encuentran planificadas para las estaciones saludables.

En ese sentido, desde AM manifestaron su preocupación por “el estado actual de las estaciones saludables ubicadas en distintos puntos de la zona norte" de Mar del Plata.

A continuación, puntualizaron que “estas estaciones constituyen espacios públicos destinados a la recreación, la actividad física, la salud y el encuentro comunitario", y explicaron: "El Estado ha destinado recursos en la construcción y puesta en valor del sector para promover hábitos saludables y fomentar el uso de los espacios públicos”.

Además, desde la bancada opositora resaltaron que “resulta una verdadera lástima que dichas inversiones se vean deslucidas por la falta de mantenimiento, lo que genera no solo un deterioro en la infraestructura sino también una desvalorización del esfuerzo económico”.

También denunciaron que no funcionan los bebederos de la costa.

“El deterioro de los juegos y equipamiento no solo afecta la estética del lugar, sino que también puede implicar riesgos para quienes los utilizan. Se observa, además, la falta de mantenimiento de los espacios verdes y la existencia de situaciones irregulares como publicidad ilegal en el piso”, añadieron.

A su vez, indicaron que “la conservación adecuada de estos espacios públicos es fundamental para garantizar el derecho al esparcimiento seguro de la comunidad".

“Diariamente una gran cantidad de vecinos y vecinas hacen uso de las estaciones, ya sea para ejercitarse, recrearse o compartir actividades en familia, lo que demuestra la importancia que estos espacios tienen en la vida cotidiana de la comunidad. El estado de conservación de estos espacios incide directamente en la posibilidad de que los ciudadanos puedan aprovecharlos de manera segura y cómoda, cumpliendo con el fin para el que fueron instalados”, sentenciaron.