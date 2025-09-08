Un joven impedía que las personas entren a un cajero e invitó a pelear a los agentes de la Patrulla Municipal
El hecho ocurrió esta tarde en San Martín entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, detrás de la Municipalidad.
El hecho ocurrió esta tarde en San Martín entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, detrás de la Municipalidad.
El procedimiento se inició tras un reclamo de vecinos. El sujeto mantuvo una conducta hostil al momento de ser retenido por la Patrulla Municipal.
Ese fue el resultado de los operativos desarrollados en la vía pública entre enero y la primera semana de julio.
El jefe comunal lanzó un nuevo video donde se puede ver a un agente municipal interviniendo en diversas situaciones en la vía pública.
Dos adolescentes fueron sorprendidos con una réplica de arma de fuego tras intentar escapar de un operativo de control. Se encontraban en un grupo que provocaba disturbios en la vía pública.
Lo comentó Roberto Cipriano, el director ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo que emitió ese pedido al Concejo Deliberante por el accionar de los agentes municipales contra trapitos y cuidacoches.
Lo manifestó la concejal de Unión por la Patria, Valeria Crespo, luego de que el bloque presentara un pedido de interpelación dirigido a los funcionarios Rodrigo Gonçalves y Vilma Baragiola.
El fallo del juez Juan Tapia da lugar al hábeas corpus presentado por la Comisión por la Memoria. La decisión judicial prohíbe prácticas que “impliquen violencia física, verbal”.
Es en el marco de operativos coordinados desde la Secretaría de Seguridad municipal. Además, se secuestraron 310 motos y detuvieron a 23 personas, algunas con pedido de captura activos.
El secretario de Seguridad, Darío Oroquita, realizó el anuncio en el COM. Se incorporarán 70 vehículos para actuar "de forma preventiva". "Las patrullas van a poder dar respuesta a situaciones que no es necesario que intervenga un móvil policial", afirmó, aunque habrá casos en los que un policía tam