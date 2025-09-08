Seguridad: presentaron el "cuerpo de patrullas comunitarias"

El secretario de Seguridad, Darío Oroquita, realizó el anuncio en el COM. Se incorporarán 70 vehículos para actuar "de forma preventiva". "Las patrullas van a poder dar respuesta a situaciones que no es necesario que intervenga un móvil policial", afirmó, aunque habrá casos en los que un policía tam