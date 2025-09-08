Un joven impedía que las personas entren a un cajero e invitó a pelear a los agentes de la Patrulla Municipal
El hecho ocurrió esta tarde en San Martín entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, detrás de la Municipalidad.
Un joven de 19 años fue aprehendido hoy en pleno centro de Mar del Plata, luego de protagonizar incidentes en la vía pública, cuando se encontraba en inmediaciones del cajero automático ubicado detrás de la Municipalidad.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en calle San Martín, entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, donde personal de la Policía de Adyacencia en conjunto con la Patrulla Municipal intervino al observar que el sujeto no dejaba que las personas ingresaran al cajero.
Al intentar retirarlo del lugar, el individuo se tornó agresivo e invitó a pelear los efectivos. Finalmente, fue reducido y trasladado, iniciándose actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 35 y 78 del Decreto Ley 8031/73.
El caso quedó a disposición del Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión