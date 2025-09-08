Un joven de 19 años fue aprehendido hoy en pleno centro de Mar del Plata, luego de protagonizar incidentes en la vía pública, cuando se encontraba en inmediaciones del cajero automático ubicado detrás de la Municipalidad.

Ads

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en calle San Martín, entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, donde personal de la Policía de Adyacencia en conjunto con la Patrulla Municipal intervino al observar que el sujeto no dejaba que las personas ingresaran al cajero.

Puede interesarte

Al intentar retirarlo del lugar, el individuo se tornó agresivo e invitó a pelear los efectivos. Finalmente, fue reducido y trasladado, iniciándose actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 35 y 78 del Decreto Ley 8031/73.

Ads

El caso quedó a disposición del Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata.

Ads