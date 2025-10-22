En el marco de los controles de orden público, la Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal de la Secretaría de Seguridad, intervino en 592 denuncias contra cuidacoches ilegales durante octubre.

Ads

Según informaron desde el área, las actuaciones se originaron por reclamos de vecinos que denunciaron exigencias de dinero, amenazas de rotura de vehículos, hechos de violencia verbal y cobros fijos por estacionar. También se detectaron casos de personas bebiendo alcohol en la vía pública.

Puede interesarte

Durante los operativos, 18 personas fueron aprehendidas por diferentes causas, entre ellas pedidos de captura vigentes, y fueron puestas a disposición de la Justicia.

Ads

El municipio recordó que la línea de WhatsApp 2233406177 está disponible las 24 horas para recibir denuncias en tiempo real. Los vecinos pueden enviar mensajes, fotografías, videos y ubicación para facilitar la intervención de la Patrulla Municipal.

Ads