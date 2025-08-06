El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un pedido de interpelación dirigido al secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, y a la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, por la muerte de Gustavo Héctor Cabello, un hombre en situación de calle que fue encontrado sin vida el 1° de julio en el barrio San Juan.

Ads

Aunque la causa de muerte fue natural, vecinos denunciaron públicamente situaciones reiteradas de maltrato, hostigamiento e incluso de sustracción de objetos por parte del Cuerpo de Patrulla Municipal hacia personas en situación de calle, según el comunicado el bloque opositor.

De acuerdo al comunicado del bloque, afirmaron que Cabello “era víctima frecuente de agresiones y debía esconderse de la Patrulla, que le sustraía pertenencias básicas como colchones, frazadas y documentos”.

Ads

Sin embargo, el oficialismo puso en duda la veracidad de las denuncias, mientras que el bloque opositor indicó que ya habían advertido sobre el presunto accionar irregular de la Patrulla Municipal en anteriores proyectos legislativos, que también fueron archivados sin tratamiento en la Comisión de Seguridad Pública. Allí, solicitaban información sobre la capacitación, uso de la fuerza y operativos sin identificación ni articulación con áreas sociales.

Puede interesarte

Además de requerir la interpelación de los funcionarios responsables, el nuevo proyecto solicitaba que el Departamento Ejecutivo instruyera un sumario administrativo para investigar el accionar de la Patrulla Municipal y aplicar sanciones si correspondiera. No obstante, ello nunca sucedió.

Ads

“La negativa del oficialismo a solicitar que se realice una investigación, y proceder a las sanciones correspondientes previo sumario administrativo a las personas que hayan participado de los hechos denunciados, frente a denuncias públicas tan graves, es inaceptable. Se están negando a solicitar la investigación y a esclarecer qué pasó y quiénes son los responsables”, advirtió la concejal Valeria Crespo, impulsora de la iniciativa.

Y agregó: “No avanzar en la investigación administrativa después de las denuncias de los vecinos y vecinas respecto del accionar de la Patrulla Municipal, sería avalar la violencia institucional. Y desde nuestro bloque no lo vamos a permitir. El silencio del oficialismo es complicidad”.

Desde Unión por la Patria adviertieron que la omisión deliberada del Ejecutivo ante este tipo de hechos “profundiza la desprotección de los sectores más vulnerables”, y remarcaron que “negarse a investigar internamente es encubrir posibles abusos de una fuerza que actúa en el espacio público sin controles ni transparencia”.