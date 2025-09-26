Durante un operativo de control del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), un joven de 17 años intentó evadir el procedimiento manejando en contramano y en el intento por darse a la fuga atropelló a uno de los agentes.

El hecho ocurrió ayer a la tarde en la intersección de Talcahuano y Guanahani, cuando el menor no le hizo caso la señal de alto, subió a la vereda, chocó a uno de los miembros del equipo de la Patrulla Municipal y perdió el control del rodado, impactando contra la persiana de un comercio.

De inmediato intervino personal policial, que detuvo y requisó al agresor para resguardar la integridad del personal y de los vecinos. Luego, las autoridades identificaron al aprehendido y verificaron que no contaba con licencia de conducir.



En este sentido, la moto fue secuestrada y el conductor infraccionado por fuga, circulación en contramano y falta de licencia. Además, el joven quedó demorado en la Comisaría Tercera a la espera de las actuaciones correspondientes.

