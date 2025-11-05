Durante el mes de octubre, la Patrulla Municipal, dependiente de la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredon,intervino en 961 denuncias por la presencia de cuidacoches en distintos puntos de Mar del Plata.

Según informó el Municipio, en lo que va de 2025 ya se recibieron 6734 denuncias por esta problemática. En muchos casos, los agentes constataron situaciones de exigencia de dinero, amenazas a automovilistas, agresiones verbales y consumo de alcohol en la vía pública.

Como resultado de los operativos, 18 personas fueron aprehendidas durante octubre, mientras que el número total de detenciones en lo que va del año asciende a 258.

Desde el área de Seguridad remarcaron que el objetivo de estos controles es mantener el orden público y garantizar la seguridad de los vecinos, especialmente en zonas comerciales y turísticas donde se repiten las denuncias por “trapitos” que exigen dinero bajo intimidación.

La línea de WhatsApp 223 340 6177 permanece activa las 24 horas para recibir denuncias en tiempo real. Los vecinos pueden enviar mensajes, ubicación, fotos o videos que ayuden a identificar a las personas involucradas.

Fuentes municipales destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de situaciones y reiteraron que las intervenciones continuarán durante la temporada de verano.