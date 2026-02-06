La Patrulla Municipal tuvo que actuar hoy en la zona de la costa marplatense ante la presencia de dos trapitos que se encontraban generando desorden ante la presencia de locales y turistas.

El hecho fue denunciado por vecinos y ocurrió en la intersección de Las Heras y avenida Patricio Peralta Ramos. Al arribar al lugar, los agentes constataron la situación e identificaron a los involucrados, procediendo a labrar las actas correspondientes conforme a la normativa vigente.

Durante el desarrollo de las actuaciones, uno de los trapitos adoptó una actitud hostil hacia el personal interviniente, profiriendo insultos y amenazas, lo que motivó la solicitud de apoyo policial.

Con la intervención de efectivos policiales, se concretó el traslado del masculino a la dependencia correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor.

Desde el municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias 2233406177 funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real mediante el envío de ubicación, fotografías y videos que faciliten la identificación del hecho o de la persona denunciada.

