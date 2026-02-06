Detuvieron a un trapito que generaba disturbios en la costa
El procedimiento se inició tras un reclamo de vecinos. El sujeto mantuvo una conducta hostil al momento de ser retenido por la Patrulla Municipal.
La Patrulla Municipal tuvo que actuar hoy en la zona de la costa marplatense ante la presencia de dos trapitos que se encontraban generando desorden ante la presencia de locales y turistas.
El hecho fue denunciado por vecinos y ocurrió en la intersección de Las Heras y avenida Patricio Peralta Ramos. Al arribar al lugar, los agentes constataron la situación e identificaron a los involucrados, procediendo a labrar las actas correspondientes conforme a la normativa vigente.
Durante el desarrollo de las actuaciones, uno de los trapitos adoptó una actitud hostil hacia el personal interviniente, profiriendo insultos y amenazas, lo que motivó la solicitud de apoyo policial.
Con la intervención de efectivos policiales, se concretó el traslado del masculino a la dependencia correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor.
Desde el municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias 2233406177 funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real mediante el envío de ubicación, fotografías y videos que faciliten la identificación del hecho o de la persona denunciada.
