A raíz del pedido que le realizó la Comisión Provincial por la Memoria al Concejo Deliberante para que sancionen al intendente Guillermo Montenegro, el director ejecutivo de la organización, Roberto Cipriano, respaldó la iniciativa y señaló que el líder de la comuna “le está poniendo una atención importante a agraviar, hostigar y amenazar a gente que está en situación de vulnerabilidad”.

El pedido se debe al accionar de los agentes de la Patrulla Municipal en los operativos contra trapitos y cuidacoches, el cual es festejado con frecuencia por el jefe comunal en sus redes sociales. “La Patrulla Municipal agarró prófugos de la Justicia y eso les molesta. Yo lo celebro, y eso les molesta el doble", se defendió Montenegro.

“Denunciamos penalmente la actuación de la Patrulla Municipal, porque en su accionar comete delitos, y realizamos una presentación al Concejo Deliberante para que analice la situación, ya que el intendente además de la responsabilidad penal que tiene por haber omitido denunciar hechos que cometieron agentes de la Patrulla Municipal, él mismo sube videos de estos actores pegándole a una persona y noqueándola, y en vez de denunciarlo, lo promueve y los alienta”, expresó en diálogo con “Los datos del día” de Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

La Comisión Provincial por la Memoria -cuyo presidente es Pérez Esquivel- le pidió al Concejo Deliberante de nuestra ciudad que me sancionen. Se basan en acciones expresadas en la red social X sobre los operativos contra trapitos y fisuras que estamos llevando adelante.



Al mismo tiempo, añadió que “hacer apología al delito constituye otro accionar delictivo”, en referencia a esas acciones del jefe comunal, y que “hay elementos que tienen que ver con su comportamiento como intendente que podría evaluar el Concejo Deliberante”.

En tanto, acerca de la publicación en la que sostuvo que la Comisión Provincial por la Memoria trata de “vulnerables” a los delincuentes, el referente de la organismo comentó que “es parte de su ejercicio dialéctico en las redes sociales para tratar de menospreciar lo que decimos”.

Y por su lado, expresó: “Le decimos que cumpla con la ley y con sus obligaciones, porque como funcionario público tiene que denunciar los delitos que llegan a su conocimiento y no promover ni festejar los delitos que cometen sus empleados. Por supuesto que estamos a favor de que la Justicia investigue a todos los delitos, que se condene a quien se tenga que condenar, acá no hay una promoción del delito”.

En ese sentido, Cipriano remarcó que Montenegro “le está poniendo una atención importante a agraviar, hostigar y amenazar a gente que está en situación de vulnerabilidad”, a la vez que contempló que "habrá trapitos y cuidacoches que hostigan a la gente", lo que ellos no convalidan sino que dicen “que el intendente y sus funcionarios tienen que actuar en el marco de la ley”.

“Lo que está haciendo mal y lo sabe es que está generando una fuerza que interviene por fuera de la ley porque se está rogando facultades que tiene solamente la policía de la provincia de Buenos Aires, y utiliza las denominadas armas no letales. No puede armar un cuerpo, más aún porque no está habilitado en la Ordenanza de la creación de la Patrulla Municipal”, sentenció.