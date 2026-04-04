La influencer que volcó con un UTV en Villa Gesell sigue en terapia intensiva y su familia pide apoyo

Florencia Rastelli Mella, una emprendedora y creadora de contenido de 33 años, continúa internada en estado grave en una clínica de Mar del Plata tras sufrir un violento vuelco con un vehículo todoterreno en los médanos de la comuna geselina. Su entorno lanzó un desesperado pedido de oración y acompañamiento en redes sociales.