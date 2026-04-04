Inhabilitan la licencia del conductor que causó el choque con Barby Franco
Una medida preventiva recayó sobre el hombre de 82 años tras una peligrosa maniobra en contramano que derivó en un accidente en cadena.
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El trend consiste en usar un polvo inflamable y soplar una vela para crear una llamarada.
La trayectoria política y digital de la joven libertaria volvió a quedar bajo la lupa pública, con fuertes contrastes entre su discurso en redes y el episodio que derivó en amplia repercusión mediática.
La manager de YouTube para Argentina y Perú y responsable de comunicaciones en Google, Sabrina Valls, reflexionó sobre el impacto de la plataforma, su evolución en 20 años y cómo interactúa con los medios tradicionales.
Es creadora de contenidos en Instagram y una influencer reconocida por su trabajo sobre la divulgación de la historia de Mar del Plata.
Pablo Viti es un creador de contenido que atrapó al público con videos de su nonna Clarice, una mujer luchadora, inmigrante, sobreviviente, pero también con un gran sentido del humor.
Florencia Rastelli Mella, una emprendedora y creadora de contenido de 33 años, continúa internada en estado grave en una clínica de Mar del Plata tras sufrir un violento vuelco con un vehículo todoterreno en los médanos de la comuna geselina. Su entorno lanzó un desesperado pedido de oración y acompañamiento en redes sociales.
Santiago Maratea enfrenta críticas luego de que un programador denunciara que su plataforma web expone datos sensibles de los usuarios.
El influencer Gero Arias sufrió un grave accidente en un desafío extremo.
Los residentes del country Barrancas de Iraola invirtieron sus ahorros en una plataforma que ofrecía un rendimiento del 100% en dos semanas.
La joven influencer fue asesinada en la noche del 17 de julio en Córdoba.
En las imágenes se puede ver el Renault Clio, donde fue encontrado el cuerpo, pasar por la avenida Valparaíso, un trayecto entre la casa del acusado y el descampado donde abandonó el cadáver.