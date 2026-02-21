La influencer y dueña de una marca de fragancias, Florencia Rastelli Mella, permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado luego de un accidente que sufrió el pasado domingo en los médanos de Villa Gesell.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo todoterreno (UTV) en el que viajaba junto a otra persona perdió el control, volcó varias veces y causó que Rastelli saliera despedida del rodado, quedando gravemente herida.

Tras recibir atención inicial en Villa Gesell y estudios en Mar de Ajó, los médicos decidieron trasladarla de urgencia a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata debido a la gravedad de sus lesiones. Allí continúa con asistencia médica y bajo vigilancia en cuidados intensivos.

Sus familiares y seguidores de su marca en redes sociales se movilizaron para pedir cadenas de oración y mensajes de apoyo, destacando la fuerza y esperanza en su recuperación.

El parte médico oficial indica que presenta múltiples fracturas en varias vértebras cervicales, lesiones en la columna, contusión pulmonar y neumotórax, entre otras lesiones de consideración.

La policía investiga exactamente cómo se produjo el accidente, aunque testigos confirmaron que no hubo intervención de otros vehículos en el hecho.