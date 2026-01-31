La influencer Carolina Grimaldi se convirtió a través de su trabajo en Instagram en una de las principales divulgadoras de la historia de Mar del Plata, un tema que convoca por un lado al entretenimiento y la curiosidad, pero también a asuntos más complejos como el del mantenimiento del patrimonio histórico. En ese sentido, se mostró “optimista” respecto a la conservación porque “socialmente ya no es tan fácil demoler patrimonio sin pagar un costo muy alto”.

En diálogo con El Marplatense en Verano, por Radio Mitre Mar del Plata, Grimaldi aseguró que en torno a la protección de los edificios históricos “hay más conciencia”, aunque lamentó igualmente que “también falta apoyo tanto del Estado como del sector privado. Muchos restauran todo a pulmón”. Y se lamentó por la cantidad de lugares históricos en mal estado: “La arquitectura le da identidad a una ciudad y es fundamental conservarla. Podés hacer lo que quieras con un lugar, pero conservándolo”.

Sobre la conservación, señaló que “debería existir una política de Estado para conservar barrios enteros, como La Perla” y recordó que “Mar del Plata nació como emprendimiento inmobiliario”. En ese sentido se refirió a los años 60 y 70 cuando “se celebraba la demolición de los chalets aristocráticos porque simbolizaba el fin de una ciudad para pocos. Lo ideal sería que el Estado se ocupara, pero hoy, con todas las necesidades que hay, pedirle al Estado que restaure una casa que vale millones de dólares me parece difícil de justificar frente a salud o educación. A veces pasamos por lugares históricos y no los valoramos hasta que los perdemos”.

La divulgadora es oriunda de Capital Federal pero vive en Mar del Plata desde hace 12 años. “Si bien soy periodista, nunca trabajé como tal acá: siempre estuve vinculada al marketing digital. Un día pensé: ‘Si hago que a otras empresas les vaya bien, ¿por qué no hacer que me vaya bien a mí?’. Y empecé a contar historias”, detalló.

La historia de @carogrimaldimdp, su perfil de Instagram, nació cuando se enteró de que Victoria Ocampo se había construido una casa en Mar del Plata para vivir un romance secreto con su amante, que era primo de su marido: “Yo no sabía eso y me sorprendió que tampoco lo supiera mucha gente. Dije: ‘Esto hay que contarlo’. Ahí empecé a hacer los videos, primero con esa historia y después con el parador Ariston y muchos otros lugares que no eran vox populi”.

Por lo tanto, todo comenzó con una historia puntual que disparó otras historias. No obstante, Grimaldi se sorprendió con el camino que tomó su trabajo: “Pensé que me iba a quedar sin historias rápido, pero Mar del Plata es interminable. Me faltan un montón”. Entre los lugares a los que todavía no les destinó un contenido destacó a Villa Titito.

Sobre su relación con Mar del Plata, aseguró que lo primero que le llamó la atención de la ciudad fue “su calidad de vida” y destacó que vivió siempre en el centro de Buenos Aires y ahora vive en La Perla, a dos cuadras del mar: “Para un porteño, poder ir caminando con la reposera a la playa en octubre es estar en el paraíso. Mar del Plata es una ciudad de 12 meses, no solo de verano. Tiene actividades todo el año”.

Con videos que duran alrededor de un minuto, Carolina Grimaldi está pensando en desarrollar contenido por YouTube “con una estructura más larga y guiones más desarrollados”. Sin embargo se mostró conforme con las devoluciones que tiene: “Dependo mucho de la buena voluntad ajena: que me dejen entrar a las casas, que me cuenten historias. Por suerte, hasta ahora tuve muy buena respuesta”.