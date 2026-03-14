La influencer que denunció por abuso sexual al músico Chelo Torres, integrante de Grupo Green, reveló cómo comenzó el contacto entre ambos a través de redes sociales y relató detalles de los mensajes que recibió antes del encuentro que derivó en la denuncia.

Ads

Según contó la mujer en el canal América TV, el músico se comunicó con ella a través de TikTok y comenzó a enviarle mensajes en los que la halagaba y le pedía su número de teléfono. “Yo lo conocía, nunca había tenido diálogo. El lunes se contactó conmigo y me dejó un mensaje. Yo sabía quién era, pero no era fan”, relató.

De acuerdo con su testimonio, el artista insistió en comunicarse mediante una videollamada, que en un principio ella rechazó. Tras varios intentos decidió atender, momento en el que Torres reiteró su interés en verla personalmente.

Ads

Puede interesarte

La mujer explicó que finalmente el músico pasó a buscarla en su vehículo y ambos se dirigieron a una estación de servicio, donde él dijo que quería comer algo porque no había cenado. Durante ese encuentro, relató, el artista tomó su teléfono celular y comenzó a revisarlo.

“Me sacó mi teléfono, se reía irónicamente y se puso a revisarlo. Quería saber sobre mi familia. Me pedía que le mostrara fotos de mis hijas. Cuando terminó de comer le dije que me llevara a casa, pero no frenó en la puerta, se estacionó en la esquina donde hay dos propiedades en venta”, señaló.

Ads

Según la denuncia, en ese momento el músico le propuso trasladarse al asiento trasero del vehículo para conversar “más cómodos” y evitar que la policía los considerara sospechosos.

Puede interesarte

“Dijo que quería que hablemos más cómodos. Una vez atrás, me apretó, me empezó a besar y se bajó el short. Me agarró de los pelos y me obligó a hacer algo. Después me empujó y me violó. Me preguntaba si me gustaba”, afirmó la denunciante.

Tras la presentación judicial, Chelo Torres -cuyo nombre completo es Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz- quedó detenido mientras avanza la investigación del caso.

Ads

Fuente: con información de TN