Santi Maratea contó en redes sociales una situación que vivió durante una salida a un boliche, donde el clima distendido cambió inesperadamente por motivos políticos. El influencer relató que estaba conversando con una joven cuando ella le preguntó si apoyaba al presidente Javier Milei, y al recibir una respuesta afirmativa decidió cortar el diálogo y retirarse.

Maratea expresó que el episodio lo sorprendió, ya que no esperaba una reacción de ese tipo en un contexto social. El relato rápidamente generó comentarios en redes, donde usuarios debatieron sobre cómo las posiciones políticas influyen en los vínculos personales y en la vida cotidiana de figuras públicas.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DQIRK13Ehgj/

