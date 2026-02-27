“Malala”, como se hace llamar, cumple una condena de 13 años por un homicidio en ocasión de robo ocurrido en 2013 en La Matanza, cuando junto a otras personas mataron a balazos a un hombre para intentar robarle una camioneta. Galeano se hizo conocida en redes sociales por compartir videos de su vida en prisión, acumulando casi 300.000 seguidores en TikTok.

Recientemente se volvió viral un video que subió donde se ve cómo celebró su cumpleaños dentro del penal con una fiesta decorada con globos, luces LED, música y una torta, todo en un estilo rosa que caracteriza sus publicaciones. En el post ella escribió que se trataba de su “último cumpleaños en la cárcel” tras 12 años encarcelada, ya que su pena está próxima a terminarse el 31 de agosto de este año.

La publicación del festejo generó una fuerte polémica en redes sociales: algunos de sus seguidores la apoyaron y la felicitaron, mientras que otros criticaron que alguien condenada por un asesinato pueda mostrar ese tipo de celebraciones desde adentro de un penal.

