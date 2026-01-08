Eugenia Noemí Rolón, influencer libertaria y pareja de Iñaki Gutiérrez, protagonizó un incidente vial que la ubicó en el centro de la atención pública luego de chocar contra un poste con 1,89 de alcohol en sangre, hecho por el cual su novio debió concurrir a buscarla.

Rolón, de 23 años, es oriunda de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y alcanzó notoriedad política al obtener el tercer puesto como candidata a convencional constituyente por La Libertad Avanza en su distrito. Actualmente integra equipos de asesoramiento vinculados al área digital del espacio libertario.

Identificada con posturas denominadas “anti woke”, la joven ha manifestado públicamente su apoyo a la eliminación del Ministerio de Mujeres y milita en redes sociales a favor del presidente Javier Milei desde 2018. En sus perfiles se define como “cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina”.

En sus publicaciones es habitual verla con consignas como “Enjoy capitalism”, montajes de figuras como Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro, y fotografías junto a Gutiérrez, quien debió presentarse para asistirla tras el accidente que protagonizó.

Nacida el 11 de marzo de 2002, Rolón se presenta como influencer y participa en espacios digitales como TV Pública Libertaria dentro de la red social X. Su cercanía con el Presidente derivó en un reconocimiento público del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien la felicitó por los 17 mil votos obtenidos: “¡La ganadora!, impecable lo tuyo”.

Es hija de Gustavo Rolón, dirigente de extracción peronista, y cursó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires y de Derecho en la Universidad Católica Argentina. Su nivel de exposición creció en enero de 2024, cuando Gutiérrez reposteó una foto de ambos desde la cuenta oficial de la Casa Rosada durante la celebración de Año Nuevo.

Con posterioridad a ese episodio, ambos fueron desplazados de las funciones que desempeñaban en la institución, aunque retomaron su actividad política tiempo después.

Años atrás, Rolón había compartido una publicación en la que Gutiérrez cuestionaba a una funcionaria kirchnerista por conducir en estado de ebriedad. En ese marco, la joven escribió: “La impunidad es total. Así se filmó @solegramajok, concejal electa del kirchnerismo en Salta, manejando borracha encima de un tipo. Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas