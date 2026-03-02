Paola “Malala” Galeano, la interna que había generado revuelo en redes sociales por mostrar detalles de su festejo de cumpleaños dentro del Penal N°40 de Lomas de Zamora, fue despojada de su teléfono celular por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Desde el momento en que le secuestraron el aparato el miércoles por la tarde, la mujer dejó de subir contenido a sus cuentas.

Ads

Puede interesarte

Galeano, que cuenta con cientos de miles de seguidores en TikTok e Instagram, había suscitado fuertes reacciones a partir de la difusión de imágenes de la celebración con globos, luces LED, música y torta en su celda. La ciudadana cumple una condena de 13 años por su participación en un homicidio en ocasión de robo cometido en 2013, delito por el cual fue sentenciada tras un juicio abreviado en 2014.

Según fuentes consultadas, esta no sería la primera vez que se le quita el teléfono: el año pasado también le fue confiscado durante una requisa después de que una entrevista suya alcanzara amplia circulación en internet. Se estima que podría recuperar la libertad en agosto de 2026.

Ads

Ads