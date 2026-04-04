Las autoridades decidieron suspender de forma preventiva la licencia de conducir del hombre de 82 años que provocó el accidente en el que estuvo involucrada Barby Franco.

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La medida se tomó tras comprobar que el conductor realizó una maniobra grave al circular en contramano, lo que desencadenó el choque en cadena que involucró a varios vehículos.

El hecho ocurrió en la Ruta 3, a la altura de Cañuelas, cuando la maniobra obligó a la influencer a frenar de manera brusca y otros autos terminaron impactando desde atrás.

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Tras el accidente, el hombre se retiró del lugar y dejó su vehículo, aunque luego fue localizado por las autoridades. La investigación permitió identificarlo y avanzar con la sanción administrativa.

Como consecuencia del choque, no hubo heridos de gravedad, aunque uno de los conductores sufrió lesiones leves. El caso sigue bajo análisis judicial y forma parte de una causa por una infracción de tránsito considerada grave.

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