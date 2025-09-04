Un operativo realizado por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata permitió desbaratar un esquema de comercialización de estupefacientes que operaba bajo la modalidad delivery. El procedimiento incluyó allanamientos en el barrio El Martillo y en un local con fachada de panadería en el barrio Pueyrredón, donde se secuestró un kilo de cocaína compacta con el distintivo sello de un delfín, un millón trescientos mil pesos en efectivo, celulares, balanzas digitales y una camioneta Volkswagen Amarok que era utilizada para el reparto de la droga.

Según la investigación, la cocaína incautada, de alta pureza y origen peruano, equivale a más de diez mil dosis listas para la venta al menudeo.

La pesquisa comenzó a principios de julio, a partir de información recolectada por los investigadores, que detectaron la actividad de un joven de 26 años dedicado a la venta de cocaína en distintos puntos de la ciudad. El sindicado pactaba encuentros con clientes a través de plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram, y concretaba las entregas a bordo de su camioneta Amarok.

El trabajo de campo permitió establecer que el acusado utilizaba como pantalla un local con fachada de panadería, donde se canalizaban los fondos obtenidos de la comercialización de la droga.

En una de las maniobras de seguimiento, los efectivos interceptaron a un comprador en la zona céntrica, al que se le incautó cocaína. Poco después, el sospechoso fue detenido frente al acceso principal de un shopping , en medio de la sorpresa de numerosos transeúntes que presenciaron el procedimiento. En el interior de su vehículo, la policía halló envoltorios con cocaína y una balanza de precisión.

Posteriormente, en el allanamiento de su domicilio se secuestró un ladrillo de cocaína casi intacto con el sello de un “delfín”, marca que las organizaciones narcocriminales utilizan para identificar el origen del estupefaciente.

El acusado, apodado “El Musulmán”, fue alojado en la Unidad Penal 44 y será indagado en sede judicial en las próximas horas. En paralelo a su actividad ilícita, mantenía una fuerte presencia en redes sociales, donde administraba canales de “coaching” y “trading” en YouTube e Instagram con más de 900 mil seguidores, ostentando un estilo de vida de lujo, con viajes a Dubái y países de Medio Oriente.

La investigación fue dirigida por la Unidad Fiscal Temática a cargo de los fiscales Daniela Ledesma, Leandro Favaro y Pablo Cistoldi, con intervención del Juzgado de Garantías N°2, que ordenó los allanamientos.

De acuerdo a fuentes judiciales, la droga secuestrada tiene un grado de pureza superior al 90% y proviene de laboratorios de producción peruana, lo que refuerza la hipótesis de vínculos con organizaciones criminales internacionales.