Dólar blue

Bajaron el dólar oficial y el blue, la bolsa sigue en alza y el riesgo país estable
El dólar oficial cerró a $1460. El Merval mostró una leve alza del 0,12% y las acciones locales están mayoritariamente en verde.
El dólar oficial cerró a $1460. El Merval mostró una leve alza del 0,12% y las acciones locales están mayoritariamente en verde.
Los activos argentinos se afirmaron en nuevos máximos del año, a la vez que el BCRA compró USD 245 millones en el mercado, superando los USD 20.000 millones absorbidos en once meses de gobierno de Milei.
En Mar del Plata cerró a $1.273 para la venta y $1.247 para la compra, $5 menos que ayer. Esta semana bajó $45.
En Mar del Plata cerró a $1278 para la venta y $1252 para la compra. Fue la mayor caída en un mes y medio.
Cerró en $1.405 y cede casi 100 pesos en dos ruedas. A su vez, los dólares financieros también cotizaron a la baja y quedaron en la zona de los $1.300.
En los negocios de hoy no se ve nerviosismo entre los inversores por el futuro de la deuda soberana en dólares, pero los precios se muestran declinantes ante la eventual intervención del Banco Central.
La divisa paralela cerró en $1.465, mientras los financieros vuelven por encima de $1.400. El Banco Central compró 50 millones de dólares.