El dólar oficial cerró a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en las pizarras del Banco Nación, lo que representa un incremento de $25 más que ayer.

Ads

En tanto, el dólar blue en Mar del Plata estuvo muy demandado y se negoció a $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, $15 más que en la jornada pasada.

Puede interesarte

A pesar de que el Tesoro de los Estados Unidos intervino hoy en el mercado de cambios por tercera vez, la volatilidad de los títulos argentinos se mantiene, aunque subieron un 0,8% en promedio.

Ads

En paralelo, el Riesgo País se mantuvo estable por segunda jornada consecutiva, ubicándose en los 1.004 puntos básicos.

Ads