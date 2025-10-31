El dólar oficial subió levemente este viernes a $1475 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA), en una jornada sin intervención del Banco Central. En tanto, el dólar blue en Mar del Plata, con una leve baja exigua, cerró a $1445 en el mercado informal. Durante octubre, la divisa norteamericana subió un 4,7%.

Ads

Después de la desaceleración del jueves, voló el Merval, subiendo 8% y operando en un nuevo récord, arriba de los 3 millones de puntos. El índice BYMA de acciones generales también terminó 7,96% al alza.

A todo esto, el Riesgo País está en su nivel más bajo desde febrero, ya que el número que elabora JP Morgan bajó 16 puntos básicos respecto al jueves y cerró en 660, su nivel más bajo en nueve meses.

Ads

Puede interesarte

Ads