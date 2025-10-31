Octubre termina con el dólar oficial en leve alza, el blue a la baja y suba récord en la bolsa
Durante octubre, la divisa norteamericana subió un 4,7%. El Riesgo País está en su nivel más bajo desde febrero.
El dólar oficial subió levemente este viernes a $1475 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA), en una jornada sin intervención del Banco Central. En tanto, el dólar blue en Mar del Plata, con una leve baja exigua, cerró a $1445 en el mercado informal. Durante octubre, la divisa norteamericana subió un 4,7%.
Después de la desaceleración del jueves, voló el Merval, subiendo 8% y operando en un nuevo récord, arriba de los 3 millones de puntos. El índice BYMA de acciones generales también terminó 7,96% al alza.
A todo esto, el Riesgo País está en su nivel más bajo desde febrero, ya que el número que elabora JP Morgan bajó 16 puntos básicos respecto al jueves y cerró en 660, su nivel más bajo en nueve meses.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión