El dólar oficial bajó $35 hoy y cerró a $1460 para la venta en las pizarras del Banco Nación. También el precio del dólar blue se ubicó en $1460 en el mercado informal. El blue en Mar del Plata también bajó y quedó en $1440 comprador y $1460 vendedor.

Las acciones argentinas sostienen las subas, el Merval mostró una leve alza del 0,12% y las acciones locales están mayoritariamente en verde.

El riesgo país se mantiene estable y se ubicó en 674 puntos básicos, 16 por debajo de su nivel de ayer, continuando por debajo de los 700 puntos, tras la fuerte caída del lunes.

