A cuatro ruedas de las elecciones generales, la presión sobre el dólar no cesa, pese a las intervenciones del Banco Central y el apoyo de Estados Unidos. En el mercado mayorista local, el dólar oficial cerró hoy en $1490 y rozó el techo de la banda cambiaria, establecido en $1491,07, con un volumen operado de US$720 millones.

Durante la jornada, la cotización alcanzó los $1490,5, momento en el que surgieron volúmenes de venta que contuvieron su avance. Esta dinámica refleja la tensión en el mercado financiero, donde los operadores anticipan volatilidad preelectoral.

En el segmento minorista, el dólar oficial se ofertó en la pizarra del Banco Nación a $1515, registrando un incremento diario de $20. Por su parte, el dólar blue, en el mercado paralelo, ascendió $30 y cerró en $1535, acumulando una suba de $50 en las últimas dos sesiones.

Por otra parte, los dólares financieros escalaron un 2% en la sesión. El MEP cotizó a $1584,33, mientras que el CCL se posicionó en $1600,67, evidenciando una mayor demanda por activos en moneda dura.

En el mercado de futuros, la presión también se hizo sentir. El contrato a diciembre finalizó en $1612, superando el techo de la banda para ese mes, que se ubica en $1516. Los inversores continúan descontando un posible cambio en el régimen cambiario tras los comicios, lo que acentúa la incertidumbre en el panorama económico.

Fuente: con información de DIB