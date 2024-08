Ante la abrupta caída del valor del dólar blue, Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) dialogó con el economista Ricardo Panza en busca de obtener un panorama frente a tanta incertidumbre en tan solo 7 días.

Esta inquietud surgió la primera semana de agosto en donde se puso el foco en el Banco Central y las reservas, luego de que la cotización del dólar paralelo terminara el lunes 5 de julio a $1440 y pasara el martes 6 de julio a $1375, tendencia que se mantiene en descenso.

Entonces, ante la pregunta: “¿Qué va a pasar con el dólar blue?”, el profesional indicó: "Hay dos respuestas para saber esto, una de tipo práctico y otra más inesperada de forma teórica. La primera trata de que en definitiva, el precio casi siempre tiene relación con la incertidumbre que posee la economía de Argentina. De hecho, se atravesó porque no se sabía si se iba a resolver o no juntar las reservas necesarias para cumplir con los compromisos internacionales. Una vez que se aclaró el panorama, donde el gobierno cumplió con algunos importantes hacia el FMI, consiguió el financiamiento de algunas obligaciones y se reglamentó el régimen de inversiones, salió de alguna manera el planteo de todas estas etapas porque más bien lo que iba a suceder en el futuro será dar el detalle de cada una de las cosas que van a pasar".

Puede interesarte

"Había más fundamentos para entender que habrá más oferta futura de dólares que demanda, lo cual el dólar debería poder estancarse en dos o tres meses o producir un tipo de baja nominaria. Es probable que el dólar no tenga importantes subidas nominales, más allá de algún corcoveo de algún día en particular pero la sensación es que hay resto como para que no se produzcan subas importantes", aclaró.

"La respuesta es de tipo práctico, pensando de que en el futuro, el blanqueo podría animar un exceso de oferta que podría acumular de forma bruta del orden de los 40 mil millones de usd, que tarde o temprano los productores de la cosecha agropecuaria van a empezar a liquidar sus tenencias y porque en septiembre se atraviesa el periodo mas oscuro del año en materia de compromiso, donde los dólares se acumulan y no se pierden. Pareciera ser que ese canal está por superarse o ha sido superado entonces la sensación general del mercado enquistó. Esta tensión debería aflojar", mencionó el Economista.

Y adhirió: "En cuanto a la respuesta teórica, todos venimos con una impronta en la cabeza de un modelo del cual el dólar sistemáticamente sube cuando se produce algún tipo de inconveniente porque es un modelo que coexiste con una problemática de déficit fiscal. Más o menos sería que el Estado gasta más ingresos de los que tiene, cuando es así, los financia con suba de impuestos pero hoy no puede, o con endeudamiento de externos, que tampoco puede, con emisión, opción que si se usó en el pasado. Cuando esto sucede, suben los precios paulatinamente por encima del precio del dólar y cada tanto, éste produce un salto".

Puede interesarte

"Ahora, si cambiamos una variable al modelo y le quito la palabra déficit fiscal y le agrego superávit fiscal, qué debería pasar es la pregunta. Si lo hay, al Estado le ingresan más recursos de los que gasta, entonces no tienen necesidad de financiar, ni de subir impuestos sino que tiene la posibilidad de cancelar deudas y hasta contraer recursos monetarios. O si compraron dólares sobrantes, tal como prometió el Estado, no lo va a transformar en plata que circule. Si se le pone un signo menos a la primera variable, la cosa funcionaría al revés", siguió.

"Estamos ante un gobierno con un territorio nuevo, y de alguna manera es el primero que hace lo que dicen los libros. Los políticos casi siempre contradicen eso porque piensan en subordinar la economía porque piensan que así debe ser. Este está haciendo realmente lo contrario, subordinando la política de la economía. Entonces, todas las gestaciones de predicciones que se puedan hacer, se explican con algo muy fácil que es un libro de texto que analiza las variables teóricas y la experiencia en cada uno de los países viva", agregó.

"Argentina siempre tuvo la búsqueda de salidas laterales y de hecho no resultaron, por eso no acontecían con la realidad. El gobierno trasciende algo previsible, hace lo que dicen los libros y por curioso que parezca, las predicciones estarían cumpliéndose, ya sea para bien o para mal. El proceso recesivo fue una cosa que se dijo que iba a suceder y así lo es. La baja de precios estrepitosa está pasando y ahora los libros dicen que el dólar no debería tener razón para subir pero siempre algo raro puede suceder, pero se está cumpliendo con lo que dice la teoría", concluyó Panza.