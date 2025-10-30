El dólar oficial subió cinco pesos hoy y cerró a $1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA), mientras que en paralelo el precio del dólar blue en Mar del Plata bajó y quedó en $1.435 comprador y $1.445 vendedor.

La euforia a partir de la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas comenzó a mermar en los mercados, después de una seguidilla de tres ruedas en verde.

Por otro lado, el Merval retrocedió 0,77% con casi todos los títulos a la baja, al mismo tiempo que el índice del riesgo país que elabora JP Morgan tuvo una leve suba de diez puntos básicos, con respecto al cierre de ayer y se mantiene en 676 p.b.

