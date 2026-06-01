concejo delibertante

Financiamiento universitario: Busetti cuestionó las "chicanas" en el Concejo
Fue durante una reunión de la comisión de Legislación del Concejo Deliberante. El edil cuestionó los cruces políticos entre oficialismo y oposición.
Fue durante una reunión de la comisión de Legislación del Concejo Deliberante. El edil cuestionó los cruces políticos entre oficialismo y oposición.
A través del Concejo Deliberante, expresaron la importancia de preservar el espacio para no deshonrar la memoria de los desaparecidos y sobrevivientes de la dictadura.
Así lo indicó el concejal de Vamos Juntos, Julián Bussetti. Considera la ordenanza que obliga a su exhibición “injusta con todas las otras organizaciones y causas nobles”.
Según investigaciones, el mayor porcentaje de accidentes de tránsito ocurren con personas menores de 40 años.
Se presentaron en el recinto dos proyectos en respuesta a los hechos de violencia denunciados por Fabiola Yáñez.
Declaró Fernando Muro, secretario de Desarrollo local, tras la aprobación del proyecto en comisiones.
En la última sesión, María Eva Ayala de Acción Marplatense se refirió a la situación actual. “No escuchan, no responden y no se ocupan de lo que la ciudad necesita” señaló.
La construcción se ubicaría en las inmediaciones de Alem y Gascón, zona de patrimonios históricos de la ciudad.
Se presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para propiciar la llegada de una planta de gas licuado.
El concejal libertario Carlos Alonso apuntó contra referentes de su propio espacio, tras la conformación de un nuevo bloque.
Casi por unanimidad, los concejales votaron este jueves a favor de endurecer las sanciones contra tipo de transporte ilegal en la ciudad, en respuesta al reciente desembarco de la aplicación en Mar del Plata.