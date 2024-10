Un concejal de Bahía Blanca denunció a la titular del cuerpo y a tres de sus pares de usurparle el despacho y robarle una lapicera y una cadena de oro, acusación por la cual la Policía realizó hoy un allanamiento del edificio legislativo.

Un escándalo político surgió luego de que el concejal libertario Carlos Alonso hiciera responsables a la presidenta del Concejo Deliberante, Marite Gonard, y a ediles que formaron recientemente un nuevo bloque de la LLA, de la usurpación de su oficina y el robo de pertenencias.

Según informó el portal bahiense La Nueva, la libertaria Gonard ingresó al despacho de su compañero de bancada y le quitó el espacio para entregárselo a los ediles escindidos de Juntos (los bullrichistas Silvina Rubio y Marcos Streitenberger) y de Avanza Libertad (Valeria Rodríguez), que anunciaron su pase a LLA días atrás.

En tanto, la web local La Brújula 24 informó que Alonso señaló en su denuncia que le sustrajeron una lapicera Montblanc y una cadena de oro, y pidió una restricción de acercamiento, lo que resulta insólito teniendo en cuenta que comparten el lugar de trabajo y sesionan en el mismo recinto.

“Todo esto está vinculado con la intención manifiesta de parte de ella (Gonard) de sumar gente a un bloque con muchas irregularidades”, aseguró el denunciante. Y contó: “La cadena la dejé el viernes porque la pulsera se me rompió y la lapicera la estaba usando el secretario, por eso estaban ahí esas cosas. Eran cosas que me regaló mi abuelo, que pasaron a mi papá y luego a mi persona”.

En tanto, Gonard acusó a Alonso de estar “trabajando para el kirchnerismo” y aseguró que le avisó que iba a ir al despacho. “Lamentablemente, como es una persona con la que no se puede consensuar, no puede aceptar que ingrese gente al bloque para trabajar juntos. No sé a quién responde, habría que preguntarle a él. Pero lo que me parece delirante es decir que roban cosas”, indicó la titular del cuerpo.

Fuente: DIB