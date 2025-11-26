El diputado bonaerense Gustavo Pulti, referente del Movimiento Derecho al Futuro, pidió una licencia por la banca que debía ejercer hasta 2027. Lo hizo para asumir como concejal en Mar del Plata, en el marco de un acuerdo directo con el gobernador Axel Kicillof.

Ads

Pulti había sido electo como primer concejal de General Pueyrredón en las elecciones del 7 de septiembre, encabezando la lista de Acción Marplatense, que obtuvo el 19,09% de los votos. Aunque inicialmente se esperaba que continuara su labor legislativa en la Cámara baja provincial, finalmente decidió volver al Concejo Deliberante. “Es un acuerdo con Axel, una acción coordinada en forma directa con él”, confirmó el dirigente.

La jugada responde a una estrategia política mayor: Pulti busca posicionarse como candidato a intendente de Mar del Plata por un sector del peronismo alineado con Kicillof. La movida lo enfrenta nuevamente con el camporismo local que encabeza Fernanda Raverta, su histórica rival interna.

Ads

Con esta decisión, Pulti retorna al ámbito donde inició su carrera: fue concejal entre 1989 y 1993, y tras dos intentos previos logró ser intendente en 2007 y 2011. En 2023 alcanzó la Legislatura bonaerense gracias a un acuerdo con la propia Raverta, aunque ahora optó por retomar su rol en el Concejo marplatense.

Quién lo reemplaza en Diputados

Ads

La banca vacante será ocupada por José Ignacio “Cote” Rossi, exdiputado de La Cámpora y figura del kirchnerismo en la Quinta Sección. Rossi, nacido en Chascomús en 1978 y formado en Diseño de Comunicación Visual en la UNLP, ya integró la Cámara entre 2015 y 2023.

Durante su anterior mandato presidió la comisión de Asuntos Culturales, desde donde impulsó protocolos para reactivar la actividad cultural en plena pandemia. Ahora regresará al recinto para cubrir el lugar que deja Pulti.

Puede interesarte